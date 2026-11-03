Соболєва розгромно поступилася у першому колі турніру в Люксембурзі

Анастасія Соболєва (163) невдало стартувала на турнірі серії WTT W75 у люксембурзькому Петанжі. Четверта сіяна розгромно поступилася сербці Лолі Радівоєвич (275).

Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 0:6.

У першій партії українка вела 3:1, однак з наступних 12 геймів зуміла взяти лише один.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

WTT W75, Petange

Петанж, Люксембург, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 3 листопада

Анастасія Соболєва (Україна) – Лола Радівоєвич (Сербія) 4:6, 0:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Соболєва цього тижня встановила особистий рекорд.