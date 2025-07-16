Приходько завершив виступи на челенджері у Сан-Марино

Олег Приходько (335) у другому колі челенджеру в Сан-Марино поступився п'ятому сіяному хорвату Діно Пріжмичу (157).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

За матч Приходько 2 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та не мав жодного брейк-пойнту. Його суперник виконав 5 ейсів, 3 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.

Internazionali di Tennis San Marino Open – ATP Challenger Tour 125

Сан-Марино, грунт

Призовий фонд: €181,250

Друге коло, 16 липня

Діно Пріжмич (Хорватія) – Олег Приходько (Україна) 6:2, 6:4

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань Пріжмич зіграє з переможцем поєдинку між Джастіном Енгелем (228, Німеччина) та Кіріаном Жаке (165, Франція).

Нагадаємо, що напередодні у першому раунді змагань у Сан-Марино Приходько обіграв аргентинця Гонсало Вільянуеву (381).