Світоліна: Відчуваю підтримку на кожному турнірі

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна оцінила підтримку вболівальників перед стартом на турнірі WTA 500 у Німеччині.

Її слова передає BTU.

"Я відчуваю велику підтримку на кожному турнірі, де виступаю. Думаю, українців стає дедалі більше і завдяки інтернету та соціальним мережам вони краще стежать за тенісом і приходять підтримати нас. Теніс загалом щороку стає популярнішим. І зараз, коли маємо, здається, вже шість українок у топ-100, це величезне досягнення для українського тенісу.Люди починають більше відкривати для себе цей спорт. Діти, особливо дівчата, активно йдуть на тренування і серйозно займаються тенісом. Відчувати єдність країни – це дуже важливо.

Спорт також об'єднує нас у прагненні перемагати – у футболі, боксі, тенісі та інших видах. Це прекрасно, адже під час війни дуже складно мати звичну рутину, перебуваючи під постійними атаками. Тому приємно приносити людям хороші новини і перемоги", – сказала Еліна.

Світоліна стартує на турнірі у Штутгарті в другому колі. Її суперниця визначиться у матчі Єва Лис – Паула Бадоса.

Нагадаємо, що минулого тижня найсильніші українські тенісистки у складі національної збірної вийшли у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.