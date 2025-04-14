Калініна вийшла у друге коло турніру в Руані й очікує на Світоліну

Ангеліна Калініна (65) вийшла у друге коло грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. На старті змагань вона впевнено обіграла японку Нао Хібіно (214).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:4 на користь українки.

За матч Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та не мала жодного шансу на брейк.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 14 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 6:0, 6:4

Це була друга зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок. У наступному колі змагань Калініна зіграє або з першою сіяною Еліною Світоліною (18), або зі швейцаркою Жиль Тайхманн (96).

Нагадаємо, що Світоліна уже перемагала Тайхманн 12 квітня під час матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.