Калініна вийшла у друге коло турніру в Руані й очікує на Світоліну
Ангеліна Калініна (65) вийшла у друге коло грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. На старті змагань вона впевнено обіграла японку Нао Хібіно (214).
Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:4 на користь українки.
За матч Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та не мала жодного шансу на брейк.
Ангеліна Калініна (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 6:0, 6:4
Це була друга зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок. У наступному колі змагань Калініна зіграє або з першою сіяною Еліною Світоліною (18), або зі швейцаркою Жиль Тайхманн (96).
Нагадаємо, що Світоліна уже перемагала Тайхманн 12 квітня під час матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.