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Калініна вийшла у друге коло турніру в Руані й очікує на Світоліну

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2025, 17:38
Калініна вийшла у друге коло турніру в Руані й очікує на Світоліну
Ангеліна Калініна
Getty images

Ангеліна Калініна (65) вийшла у друге коло грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. На старті змагань вона впевнено обіграла японку Нао Хібіно (214).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:4 на користь українки.

За матч Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та не мала жодного шансу на брейк.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250
Руан, Франція, грунт (зал)
Призовий фонд: $275,094
Перше коло, 14 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 6:0, 6:4

Це була друга зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок. У наступному колі змагань Калініна зіграє або з першою сіяною Еліною Світоліною (18), або зі швейцаркою Жиль Тайхманн (96). 

Нагадаємо, що Світоліна уже перемагала Тайхманн 12 квітня під час матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Ангеліна Калініна Руан Еліна Світоліна WTA 250 Нао Хібіно

Ангеліна Калініна

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