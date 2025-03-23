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Бєлінський став переможцем турніру ITF у Ровіні

Станіслав Матусевич — 23 березня 2025, 14:19
Бєлінський став переможцем турніру ITF у Ровіні
В'ячеслав Бєлінський
ФТУ

В'ячеслав Бєлінський (540) став переможцем турніру серії ITF М15, що відбувався в хорватському Ровіні.

У вирішальному поєдинку 21-річний українець за 1 годину 45 хвилин з рахунком 6:3, 7:6(3) обіграв серба Марко Максимовича (1147).

Бєлінський за гру не подавав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку його суперника 3 ейси, 1 помилка на подачі та жодного брейку з 3 можливостей.

ITF М15, Rovinj
Ровінь, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 23 березня

В'ячеслав Бєлінський (Україна) – Марко Максимович (Сербія) 6:3, 7:6(3)

Це була друга зустріч спортсменів, українець узяв реванш за поразку двомісячної давнини в Анталії.

Бєлінський зіграв свій дев'ятий фінал на рівні ITF і здобув шостий титул. Востаннє В'ячеслав перемагав на турнірі у польському Кошаліні у червні минулого року.

Нагадаємо, що Єлизавета Котляр не змогла перемогти у фіналі змагання в Анталії росіянку Аріну Булатову.

ITF В'ячеслав Бєлінський

ITF

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