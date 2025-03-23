18-річна Котляр не зуміла виграти другий поспіль титул в Анталії

Єлизавета Котляр (855) не змогла стати переможницею другого поспіль турніру серії ITF W15, що відбувався в турецькій Анталії.

У вирішальному поєдинку 18-річна українка за 1 годину 55 хвилин з рахунком 3:6, 4:6 поступилася своїй однолітці Аріні Булатовій (573, -).

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W15, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 23 березня

Аріна Булатова (-) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:3, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. Українка провела третій фінал на рівні ITF, на її рахунку один титул.

Нагадаємо, що минулого тижня Котляр стала тріумфаторкою турніру аналогічного рівня в Анталії.