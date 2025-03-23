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18-річна Котляр не зуміла виграти другий поспіль титул в Анталії

Станіслав Матусевич — 23 березня 2025, 12:07
18-річна Котляр не зуміла виграти другий поспіль титул в Анталії
Єлизавета Котляр
Arata Yamaoka

Єлизавета Котляр (855) не змогла стати переможницею другого поспіль турніру серії ITF W15, що відбувався в турецькій Анталії.

У вирішальному поєдинку 18-річна українка за 1 годину 55 хвилин з рахунком 3:6, 4:6 поступилася своїй однолітці Аріні Булатовій (573, -).

Котляр за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W15, Antalya
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 23 березня

Аріна Булатова (-) – Єлизавета Котляр (Україна) 6:3, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. Українка провела третій фінал на рівні ITF, на її рахунку один титул.

Нагадаємо, що минулого тижня Котляр стала тріумфаторкою турніру аналогічного рівня в Анталії.

ITF Єлизавета Котляр

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