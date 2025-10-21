Соболєва не зуміла дограти матч проти третьої сіяної на турнірі WTA в Італії

Анастасія Соболєва (262) не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 125 в італійському Роверето. У стартовому матчі українка відмовилася продовжувати боротьбу проти третьої сіяної місцевої тенісистки Лукреції Стефаніні (152) у другій партії після виграної першої.

Після 2 годин 17 хвилин гри за рахунку 7:5, 3:5 українка ухвалила рішення знятися з матчу.

Torneo Internazionale Citta de Rovereto – WTA 125

Роверето, Італія, хард

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 21 жовтня

Лукреція Стефаніні (Італія) – Анастасія Соболєва (Україна) 5:7, 5:3, відмова Соболєвої

Тенісистки зустрічалися вдруге, італійка виграла обидва поєдинки.

Минулого тижня Соболєва програла у першому колі турніру ITF W100 в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс.