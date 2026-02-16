Соболєва невдало стартувала на турнірі WTA у Франції

Анастасія Соболєва (268) у першому колі турніру WTA 125 у французькому Ле-Сабль-д'Олонн поступилася восьмій сіяній чешці Домініці Салковій (152).

Гра тривала 1 годину 4 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 1:6.

У першій партії україна вела 4:0, однак з наступних 15 геймів зуміла взяти тільки 2.

За поєдинок Соболєва 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Open Arena Les Sables d`Olonn – WTA 125

Ле-Сабль-д'Олонн, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 16 лютого

Домініка Салкова (Чехія) – Анастасія Соболєва (Україна) 7:5, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою виявилася чешка.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська поступилася у першому колі турніру серії WTA 1000 у Дубаї.