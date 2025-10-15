Соболєва невдало стартувала на 100-тисячнику в Іспанії

Анастасія Соболєва (265) не зуміла вийти у друге коло турніру серії ITF W100, що проходить в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс. Українка поступилася у стартовому матчі третій сіяній італійці Лукреції Стефаніні (152).

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

За поєдинок Соболєва не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 7 брейків.

ITF W100, Les Franqueses del Valles

Лес-Франкесес-дель-Вальєс, Іспанія, хард

Призовий фонд: $100,000

Перше коло, 15 жовтня

Лукреція Стефаніні (Італія) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися. Соболєва зазнала третьої поразки поспіль на турнірах різного рівня.

Україну на змаганні у Лес-Франкесес-дель-Вальєс представляє Дар'я Снігур. Напередодні восьма сіяна обіграла у стартовому матчі Нахію Берекоечеа (582, Франція), а 16 жовтня зіграє у другому колі проти Міни Годзич (484, Німеччина).