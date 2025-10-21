Українська правда
Снігур поступилася у першому колі турніру WTA в Італії

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2025, 18:34
Дар'я Снігур (170) не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 125 в італійському Роверето. Восьма сіяна українка програла іспанці Еві Герреро Альварес (303).

Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 3:6.

У вирішальному сеті Дар'я вела 2:0, не втримала перевагу, а за 3:5 не реалізувала потрійний брейк-пойнт.

За поєдинок Снігур 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 4 брейки.

Torneo Internazionale Citta de Rovereto WTA 125
Роверето, Італія, хард
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 21 жовтня

Ева Герреро Альварес (Іспанія) – Дар'я Снігур (Україна) 4:6, 7:6(5), 6:3

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що минулого тижня Снігур дійшла до півфіналу 100-тисячника в іспанському Лес-Франкесес-дель-Вальєс.

