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Визначилася остання чвертьфіналістка Ролан Гаррос 2025

Станіслав Матусевич — 2 червня 2025, 17:45
Визначилася остання чвертьфіналістка Ролан Гаррос 2025
Медісон Кіз
Getty Images

Останньою чвертьфіналісткою Ролан Гаррос 2025 стала американська тенісистка Медісон Кіз (8). У матчі четвертого кола вона виявилася сильнішою за свою співвітчизницю Гейлі Баптист (70).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Кіз 6 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Четверте коло, 1 червня

Медісон Кіз (США) – Гейлі Баптист (США) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися втретє, Кіз виграла другий матч.

Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Чвертьфінальні пари Ролан Гаррос

  • Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)
  • Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (-)
  • Мірра Андрєєва (-) – Лоїс Буассон (Франція)
  • Коко Гофф (США) – Медісон Кіз (США)

Поєдинки відбудуться 3-4 червня.

Нагадаємо, стали відомі дві перші пари півфіналістів у чоловічому одиночному розряді на Ролан Гаррос.

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Медісон Кіз

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