Визначилася остання чвертьфіналістка Ролан Гаррос 2025

Останньою чвертьфіналісткою Ролан Гаррос 2025 стала американська тенісистка Медісон Кіз (8). У матчі четвертого кола вона виявилася сильнішою за свою співвітчизницю Гейлі Баптист (70).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

За матч Кіз 6 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Четверте коло, 1 червня

Медісон Кіз (США) – Гейлі Баптист (США) 6:3, 7:5

Суперниці зустрічалися втретє, Кіз виграла другий матч.

Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Чвертьфінальні пари Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)

Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (-)

Мірра Андрєєва (-) – Лоїс Буассон (Франція)

Коко Гофф (США) – Медісон Кіз (США)

Поєдинки відбудуться 3-4 червня.

Нагадаємо, стали відомі дві перші пари півфіналістів у чоловічому одиночному розряді на Ролан Гаррос.