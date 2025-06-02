Визначилася остання чвертьфіналістка Ролан Гаррос 2025
Останньою чвертьфіналісткою Ролан Гаррос 2025 стала американська тенісистка Медісон Кіз (8). У матчі четвертого кола вона виявилася сильнішою за свою співвітчизницю Гейлі Баптист (70).
Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.
За матч Кіз 6 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 1 брейк.
Медісон Кіз (США) – Гейлі Баптист (США) 6:3, 7:5
Суперниці зустрічалися втретє, Кіз виграла другий матч.
Таким чином, стали відомі всі чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
Чвертьфінальні пари Ролан Гаррос
- Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)
- Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (-)
- Мірра Андрєєва (-) – Лоїс Буассон (Франція)
- Коко Гофф (США) – Медісон Кіз (США)
Поєдинки відбудуться 3-4 червня.
Нагадаємо, стали відомі дві перші пари півфіналістів у чоловічому одиночному розряді на Ролан Гаррос.