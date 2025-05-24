Українки отримали перших соперниць у парному розряді Ролан Гаррос

Відбулося жеребкування основної сітки парного розряду Ролан Гаррос. Перших суперниць отримали Марта Костюк, Людмила Кіченок, Надія Кіченок з Даяною Ястремською та Ангеліна Калініна.

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін отримали 8 номер посіву й у першому колі зіграють проти дуету Мая Джойнт (Австралія)/Оксана Калашникова (Грузія).

Костюк з румункою Єленою Габріелою Русе на старті змагань зустрінуться з парою Александра Еала (Філіппіни)/Рената Сарасуа (Мексика).

Надія Кіченок і Ястремська поміряються силами з Каміллою Рахімовою (-)/Анною Шишковою (Чехія).

Калініна та китаянка Сюй Іфань протистоятимуть чотирнадцятій сіяній парі Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Старт ігор у парному розряді Ролан Гаррос намічено на середу, 28 травня.

Нагадаємо, що став відомий розклад матчів українок в одиночному розряді на неділю, 25 травня.