Лідер Едмонтона повторив рекорд легендарного Грецкі в НХЛ, який той встановив понад 40 років тому

Капітан Едмонтона Коннор Макдевід повторив рекорд Національної хокейної ліги за швидкістю досягнення позначки у 40 асистів за один регулярний сезон.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Сталось це в ніч з 15 на 16 листопада в матчі проти Філадельфії (5:2). Канадець у цій грі записав собі в актив три результативні дії – двічі віддав передачі та закинув останню шайбу.

Цієї позначки 29-річний хокеїст досягнув лише за 22 поєдинки. Він повторив досягнення легендарного Вейна Грецкі, який у кампанії-1984/85 зробив 40 асистів за таку ж кількість матчів.

Загалом у нинішньому сезоні нападник має у своєму активі 12 закинутих шайб і 41 результативну передачу. Із 53 очками він очолює список найрезультативніших хокеїстів НХЛ-2026/27.

Зазначимо, що наразі Едмонтон посідає перше місце в турнірній таблиці Західної конференції. Наступну гру він проведе проти Флориди в ніч із 17 на 18 листопада.