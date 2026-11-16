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Лідер Едмонтона повторив рекорд легендарного Грецкі в НХЛ, який той встановив понад 40 років тому

Денис Іваненко — 16 листопада 2026, 08:32
Лідер Едмонтона повторив рекорд легендарного Грецкі в НХЛ, який той встановив понад 40 років тому
Коннор Макдевід
Getty Images

Капітан Едмонтона Коннор Макдевід повторив рекорд Національної хокейної ліги за швидкістю досягнення позначки у 40 асистів за один регулярний сезон.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Сталось це в ніч з 15 на 16 листопада в матчі проти Філадельфії (5:2). Канадець у цій грі записав собі в актив три результативні дії – двічі віддав передачі та закинув останню шайбу. 

Цієї позначки 29-річний хокеїст досягнув лише за 22 поєдинки. Він повторив досягнення легендарного Вейна Грецкі, який у кампанії-1984/85 зробив 40 асистів за таку ж кількість матчів.

Загалом у нинішньому сезоні нападник має у своєму активі 12 закинутих шайб і 41 результативну передачу. Із 53 очками він очолює список найрезультативніших хокеїстів НХЛ-2026/27.

Зазначимо, що наразі Едмонтон посідає перше місце в турнірній таблиці Західної конференції. Наступну гру він проведе проти Флориди в ніч із 17 на 18 листопада.

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