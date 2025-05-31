Світоліна: Такий матч додає віри у повернення в найкращу десятку рейтингу

Одразу після напруженого двосетового поєдинку проти Бернарди Пери (7:6, 7:6), що вивів її до четвертого кола Ролан Гаррос-2025, Еліна Світоліна в ексклюзивному інтерв'ю з Ігорем Грачовим – журналістом Чемпіона – поділилася враженнями від перемоги, а також відповіла на питання більш глибокого характеру стосовно шляху до її спортивної мрії.

– Еліно, вітаю з виходом до четвертого кола – вже всьоме в Парижі. Попри те, що матч завершився у двох сетах, ця перемога виглядає вольовою. Які емоції вона викликала?

– Дякую. Насамперед, хочу віддати належне суперниці – вона сьогодні показала дуже якісний теніс, набагато вищого рівня, ніж її місце у дев'ятому десятку рейтингу. Я рада, що змогла повернутися у гру в першому сеті, а в другому – мала шанси закрити поєдинок раніше, якби подала на матч.

– Якраз про це й хотів запитати. Маючи два матчболи за рахунку 6:5 – пам’ятаєш, як завершилися ті розіграші?

– Так, особливо прикро згадувати один удар зліва. Вона дуже добре зіграла – м’яч у неї трохи зірвався, але все одно влучив у корт. Таких м’ячів у неї сьогодні було чимало (усміхається). Я не дійшла до м'яча, і після удару зліва він вилетів у невеликий аут. А на другому матчболі вона зіграла дуже агресивно – не очікувала, що суперниця ризикне настільки, коли знаходиться в одному очку від поразки. Не кожна здатна так зіграти у вирішальний момент. Я намагалася не зациклюватися на цьому, не думати про негатив, бо одразу почався тай-брейк – треба було боротися далі.

– Ця перемога стала для тебе 15-ю на ґрунті в сезоні — і це твій найкращий показник на цьому покритті. А як щодо внутрішніх відчуттів – це справді твій найкращий ґрунтовий сезон?

– Якщо дивитися на цифри – так, але емоційно не зовсім. Раніше я, наприклад, вигравала Рим – а титул завжди відчувається зовсім по-іншому, ніж ряд півфіналів чи фіналів. Коли ти залишаєш турнір після поразки, навіть на пізній стадії, завжди залишається осад.

З іншого боку, був турнір у Руані – я там дуже добре зіграла, практично не залишила суперницям шансів. Потім – Мадрид, де вперше для себе теж провела достойний турнір. Тож, мабуть, справа не лише в покритті, а й у моєму загальному стані. Я задоволена своєю фізичною формою, відчуваю впевненість. І це додає віри, що можу знову вийти на дуже високий рівень, повернутися в топ-10 і стабільно там залишатися. Така ціль була у мене з першого дня після повернення в Тур після народження дитини. І зараз я справді відчуваю, що заслуговую на це.

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– Одне з головних запитань для мене. Я бачив усі 45 твоїх матчів за 12 років на Ролан Гаррос, а також майже всі на інших турнірах "Великого шолома". І мені здається, що до цього турніру ти підійшла в найкращій формі за кар’єру. Наскільки близьке це враження до твого внутрішнього відчуття?

– Загалом, близьке. Мене вже питали: "Ти б перемогла себе у версії, коли була третьою в світі?" – і, мабуть, так. Сьогодні я відчуваю, що перебуваю у чудовій формі. Але не варто забігати наперед. Наприклад, на Australian Open минулого року я теж почувалася чудово, проходила кола впевнено, а потім – травма спини в матчі з Носковою, і я не могла навіть ходити. А сезон почався взагалі з фіналу в Окленді. Тому стараюся зберігати спокій і не робити гучних висновків. Просто працюю далі. Головне – це хороше відчуття від власної гри і впевненість у своїх силах. А це, як на мене, найважливіше.

Ігор Грачов для Чемпіона з Парижа