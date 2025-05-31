Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна – лідерка за кількістю перемог на ґрунтових кортах у 2025 році

Микола Дендак — 31 травня 2025, 00:55
Світоліна – лідерка за кількістю перемог на ґрунтових кортах у 2025 році
Еліна Світоліна
Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна (14) здобула найбільше перемог на ґрунтових кортах у 2025 році. Українка підкорила це досягнення завдяки надважкій перемозі над американкою Бернардою Перою (83) у третьому колі Ролан Гаррос.

Про це повідомляє OptaAce.

Це була 15-та перемога Еліни у 2025-му. Також звитяга над американкою допомогла Еліні покращити свій показник перемог, які вона здобула на ґрунті на рівні WTA за один сезон. У 2015 та 2017 роках їх було по 14.

Світоліна всьоме у кар'єрі вийшла у 4 коло Ролан Гаррос, чотири рази вона доходила до чвертьфіналу турніру. У наступному раунді Еліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні, яка вибила Юлію Стародубцеву (81).

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).

Пера Еліна Світоліна Ролан Гаррос 2025

Еліна Світоліна

Одна за всіх: Світоліна єдиною з українок вийшла у четверте коло Ролан Гаррос
Світоліна в непростому матчі здобула путівку в четверте коло Ролан Гаррос
Четверо українок зіграють на Ролан Гаррос 30 травня: відомий час
Світоліна: До тиску я звикла – нічого нового. А сітка справді непогана
Що виробляє Монфіс: чоловік Світоліної виграв шалений розіграш м'яча, зірвавши овації трибун

Останні новини