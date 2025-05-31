Світоліна – лідерка за кількістю перемог на ґрунтових кортах у 2025 році

Перша ракетка України Еліна Світоліна (14) здобула найбільше перемог на ґрунтових кортах у 2025 році. Українка підкорила це досягнення завдяки надважкій перемозі над американкою Бернардою Перою (83) у третьому колі Ролан Гаррос.

Про це повідомляє OptaAce.

Це була 15-та перемога Еліни у 2025-му. Також звитяга над американкою допомогла Еліні покращити свій показник перемог, які вона здобула на ґрунті на рівні WTA за один сезон. У 2015 та 2017 роках їх було по 14.

15- Elina Svitolina is the player with the most clay court wins in 2025 (15): is also the most wins she has registered on clay at WTA-level in a single season; bettering her 2015 & 2017 season where she had 14 wins. Magnificent. #RolandGarros | @rolandgarros @WTA pic.twitter.com/TVolMQv17E — OptaAce (@OptaAce) May 30, 2025

Світоліна всьоме у кар'єрі вийшла у 4 коло Ролан Гаррос, чотири рази вона доходила до чвертьфіналу турніру. У наступному раунді Еліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні, яка вибила Юлію Стародубцеву (81).

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).