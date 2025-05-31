Світоліна – лідерка за кількістю перемог на ґрунтових кортах у 2025 році
Перша ракетка України Еліна Світоліна (14) здобула найбільше перемог на ґрунтових кортах у 2025 році. Українка підкорила це досягнення завдяки надважкій перемозі над американкою Бернардою Перою (83) у третьому колі Ролан Гаррос.
Про це повідомляє OptaAce.
Це була 15-та перемога Еліни у 2025-му. Також звитяга над американкою допомогла Еліні покращити свій показник перемог, які вона здобула на ґрунті на рівні WTA за один сезон. У 2015 та 2017 роках їх було по 14.
Світоліна всьоме у кар'єрі вийшла у 4 коло Ролан Гаррос, чотири рази вона доходила до чвертьфіналу турніру. У наступному раунді Еліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні, яка вибила Юлію Стародубцеву (81).
Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).