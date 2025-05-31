Світоліна – про перемогу над Перою: Підтримка трибун зіграла величезну роль

Еліна Світоліна після важкої перемоги над американкою Бернардою Перою у третьому колі Ролан Гаррос у флешінтерв'ю на корті прокоментувала події на корті.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

" Підтримка трибун сьогодні зіграла величезну роль. Це було неймовірно. Дякую вам! Це була дуже важка битва, Бернарда зіграла відмінно, змусила мене викластися на максимум, було багато складних розіграшів, важких геймів. Я дуже задоволена тим, що залишилася стійкою і змогла виграти цей матч у двох сетах. Це приголомшливе почуття", – емоційно висловилася Світоліна.

Перша ракетка України вже починає думати про матч четвертого кола Ролан Гаррос проти четвертої ракетки світу італійки Жасмін Паоліні.

" Зараз мені потрібно відновитися, відпочити фізично, трохи відключитися, провести трохи вільного часу поза тенісом. А потім знову на корт, готуватися до наступного серйозного випробування, яке чекає на мене, здається, в неділю. Сподіваюся знову побачити всіх вас там і розділити цей момент", – підсумувала тенісистка.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у матчі з двома тай-брейками змогла обіграти американку Бернарду Перу в третьому колі Ролан Гаррос.