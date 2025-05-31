Світоліна – про перемогу над Перою: Підтримка трибун зіграла величезну роль
Еліна Світоліна
btu.org.ua
Еліна Світоліна після важкої перемоги над американкою Бернардою Перою у третьому колі Ролан Гаррос у флешінтерв'ю на корті прокоментувала події на корті.
Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.
"Підтримка трибун сьогодні зіграла величезну роль. Це було неймовірно. Дякую вам! Це була дуже важка битва, Бернарда зіграла відмінно, змусила мене викластися на максимум, було багато складних розіграшів, важких геймів. Я дуже задоволена тим, що залишилася стійкою і змогла виграти цей матч у двох сетах. Це приголомшливе почуття", – емоційно висловилася Світоліна.
Перша ракетка України вже починає думати про матч четвертого кола Ролан Гаррос проти четвертої ракетки світу італійки Жасмін Паоліні.
"Зараз мені потрібно відновитися, відпочити фізично, трохи відключитися, провести трохи вільного часу поза тенісом. А потім знову на корт, готуватися до наступного серйозного випробування, яке чекає на мене, здається, в неділю. Сподіваюся знову побачити всіх вас там і розділити цей момент", – підсумувала тенісистка.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна у матчі з двома тай-брейками змогла обіграти американку Бернарду Перу в третьому колі Ролан Гаррос.