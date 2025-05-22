Стародубцева – про перемогу в півфіналі кваліфікації Ролан Гаррос: Дощ мене перезавантажив

У другому колі кваліфікації грунтового мейджору українка Юлія Стародубцева здобула важливу перемогу над півфіналісткою турніру 2021 року – словенкою Тамарою Зіданшек. Матч через дощ розтягнувся на два дні. На момент зупинки Стародубцева вела – 3:6, 6:2, 3:2, а після відновлення завершила гру на свою користь – 6:3 у вирішальному сеті.

Ця перемога стала для Юлії вже 14-ю поспіль у кваліфікаціях турнірів Grand Slam. З високою вирогідністю, вона оновлює світовий тенісний рекорд. Тим часом, стало відомо, що Стародубцева вже гарантовано потрапить до основної сітки Вімблдону, проте в Парижі їй залишається зробити ще один крок до мети – подолати фінальне коло квалу.

Після напруженого матчу у двох актах Юлія Стародубцева поділилася враженнями з журналістом "Чемпіона".

– Це був хороший поєдинок. Зіданшек – вже сформована тенісистка, стабільна, досвідчена. Перед матчем я майже нічого про неї не знала, покладалась на аналіз мого тренера, який передивлявся її попередні ігри. Але що з нею сталося під час нашої зустрічі – важко сказати.

– Чи допомогла тобі вимушена пауза через дощ?

– Так, дуже. Я змогла перезавантажитися і вийти з більш стабільним тенісом. Вдалося зменшити кількість невимушених помилок, і, загалом, свою гру можу назвати близькою до ідеальної – принаймні, в другій частині матчу. А от перший сет хочу просто забути, як страшний сон.

У другій партії м’ячі нарешті почали влучати в корт, і це повернуло мені впевненість. За рахунку 3:1 у третьому сеті Зіданшек зіграла відмінний гейм – це стало несподіванкою. Було б краще наступного дня починати з 4:1, але в підсумку все склалося якнайкраще.

– Попереду фінал кваліфікації проти чешки Сари Бейлек. Що про неї знаєш?

– Небагато. Ми лише раз тренувалися разом. Вона шульга, і в нас уже є тактичний план. Тепер головне – реалізувати його на корті. Не так, як учора в першій частині матчу з Зіданшек. Третій раунд – це фінал, тут немає простих ігор, тому треба бути максимально зібраною.

Ігор Грачов, спеціально з Парижа для "Чемпіона"