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Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 14 травня 2025, 11:57
Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Ролан Гаррос
Стен Вавринка
Фото з відкритих джерел

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у жінок і чоловіків на другому турнірі Grand Slam поточного сезону Ролан Гаррос.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали тенісисти країни, яка приймає турнір. У чоловіків варто відзначити наявність у списку 40-річного Стена Ваврінки, який у 2015 році ставав переможцем Ролан Гаррос.

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок

  • Лоїс Буассон (513, Франція)
  • Ельза Жакемо (140, Франція)
  • Леолія Жанжан (104, Франція)
  • Хлое Паке (138, Франція)
  • Діан Паррі (102, Франція)
  • Сара Ракотоманга Ражаона (239, Франція)
  • Дестані Аява (157, Австралія)
  • Іва Йович (120, США)

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків

  • Теренс Атмане (119, Франція)
  • Артур Казо (116, Франція)
  • Рішар Гаске (160, Франція)
  • П'єр-Юг Ербер (148, Франція)
  • Валентен Роєр (117, Франція)
  • Еміліо Нава (117, США)
  • Трістан Скулкейт (129, Австралія)
  • Стен Вавринка (132, Швейцарія)

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна на підготовчому до Ролан Гаррос "тисячнику" в Римі поступилася американці Пейтон Стернс у драматичному матчі.

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