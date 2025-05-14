Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Ролан Гаррос
Стен Вавринка
Фото з відкритих джерел
Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у жінок і чоловіків на другому турнірі Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали тенісисти країни, яка приймає турнір. У чоловіків варто відзначити наявність у списку 40-річного Стена Ваврінки, який у 2015 році ставав переможцем Ролан Гаррос.
Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок
- Лоїс Буассон (513, Франція)
- Ельза Жакемо (140, Франція)
- Леолія Жанжан (104, Франція)
- Хлое Паке (138, Франція)
- Діан Паррі (102, Франція)
- Сара Ракотоманга Ражаона (239, Франція)
- Дестані Аява (157, Австралія)
- Іва Йович (120, США)
Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків
- Теренс Атмане (119, Франція)
- Артур Казо (116, Франція)
- Рішар Гаске (160, Франція)
- П'єр-Юг Ербер (148, Франція)
- Валентен Роєр (117, Франція)
- Еміліо Нава (117, США)
- Трістан Скулкейт (129, Австралія)
- Стен Вавринка (132, Швейцарія)
Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна на підготовчому до Ролан Гаррос "тисячнику" в Римі поступилася американці Пейтон Стернс у драматичному матчі.