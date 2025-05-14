Визначилися володарі вайлд-кард в основну сітку Ролан Гаррос

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у жінок і чоловіків на другому турнірі Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали тенісисти країни, яка приймає турнір. У чоловіків варто відзначити наявність у списку 40-річного Стена Ваврінки, який у 2015 році ставав переможцем Ролан Гаррос.

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок

Лоїс Буассон (513, Франція)

Ельза Жакемо (140, Франція)

Леолія Жанжан (104, Франція)

Хлое Паке (138, Франція)

Діан Паррі (102, Франція)

Сара Ракотоманга Ражаона (239, Франція)

Дестані Аява (157, Австралія)

Іва Йович (120, США)

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків

Теренс Атмане (119, Франція)

Артур Казо (116, Франція)

Рішар Гаске (160, Франція)

П'єр-Юг Ербер (148, Франція)

Валентен Роєр (117, Франція)

Еміліо Нава (117, США)

Трістан Скулкейт (129, Австралія)

Стен Вавринка (132, Швейцарія)

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна на підготовчому до Ролан Гаррос "тисячнику" в Римі поступилася американці Пейтон Стернс у драматичному матчі.