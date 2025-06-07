Сіннер – про перемогу над Джоковичем: Сподіваюся, це не був його останній матч у Парижі

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер прокоментував свою перемогу в півфіналі Ролан Гаррос над сербом Новаком Джоковичем та поділився думками про майбутній фінал проти чинного чемпіона змагань іспанця Карлоса Алькараса.

Слова Сіннера наводить портал Punto de Break.

"Грати проти Новака – це ще той стрес, тому що ти відчуваєш, що все може змінитися в будь-який момент, навіть якщо ти викладаєшся на повну. Я думаю, що сьогодні найкраще у мене вийшло все, що стосується психологічного аспекту. Сподіваюся, що для Джоковича це не був його останній матч у Парижі, тому що він ще потрібен тенісу. Він є прекрасним прикладом для всіх. Я сам багато чому навчився у нього, він зіграв важливу роль у моєму розвитку і як тенісиста, і як людини", – сказав лідер світового рейтингу.

Сіннер наголосив на важливості загалом для тенісу таких матчів, як проти Алькараса у фіналі Ролан Гаррос.

"Теніс потребує такого суперництва. Тільки час покаже, чи буде між нами таке ж протистояння, як у "Великої трійки", але можу сказати, що він робить мене кращим гравцем, підштовхує мене виходити за межі своїх можливостей і змушує розуміти, що я можу зробити, щоб перемогти його в майбутніх матчах. Грати проти Карлоса у фіналі мейджору буде дуже особливою подією. Великі матчі приносять задоволення, хоча вони також можуть бути випробуванням. Ми молоді, талановиті і різні. Буде цікаво подивитися, як все складеться", – підсумував італієць.

Фінал Ролан Гаррос між Сіннером та Алькарасом відбудеться у неділю, 8 червня, о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Новак Джокович заявив після поразки Сіннеру, що поточний Відкритий чемпіонат Франції може стати останнім для нього.