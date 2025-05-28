Переможець Мастерсу в Мадриді залишив Ролан Гаррос після другого кола
Восьма ракетка світу, переможець грунтового Мастерсу в Мадриді норвежець Каспер Рууд зазнав поразки у матчі другого кола Ролан Гаррос від португальця Нуну Боржеша (41).
Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.
Під час поєдинку Рууд мав проблеми з правою ногою і брав медичний таймаут.
За матч Рууд 8 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 8 брейків.
Нуну Боржеш (Португалія) – Каспер Рууд (США) 2:6, 6:4, 6:1, 6:0
Це була друга зустріч суперників, Боржеш зрівняв рахунок, 1:1. У наступному раунді змагань португалець зіграє з австралійцем Алєксєєм Попиріним (25).
Боржеш здобув першу у кар'єрі перемогу над представником топ-10 чоловічого рейтингу і вперше вийшов у третє коло Ролан Гаррос.
Нагадаємо, що четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц програв уже в першому колі Відкритого чемпіонату Франції німцю Даніелю Альтмаєру (66).