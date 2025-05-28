Переможець Мастерсу в Мадриді залишив Ролан Гаррос після другого кола

Восьма ракетка світу, переможець грунтового Мастерсу в Мадриді норвежець Каспер Рууд зазнав поразки у матчі другого кола Ролан Гаррос від португальця Нуну Боржеша (41).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Під час поєдинку Рууд мав проблеми з правою ногою і брав медичний таймаут.

За матч Рууд 8 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 8 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло, 28 травня

Нуну Боржеш (Португалія) – Каспер Рууд (США) 2:6, 6:4, 6:1, 6:0

Це була друга зустріч суперників, Боржеш зрівняв рахунок, 1:1. У наступному раунді змагань португалець зіграє з австралійцем Алєксєєм Попиріним (25).

Боржеш здобув першу у кар'єрі перемогу над представником топ-10 чоловічого рейтингу і вперше вийшов у третє коло Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц програв уже в першому колі Відкритого чемпіонату Франції німцю Даніелю Альтмаєру (66).