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Переможець Мастерсу в Мадриді залишив Ролан Гаррос після другого кола

Станіслав Матусевич — 28 травня 2025, 18:07
Переможець Мастерсу в Мадриді залишив Ролан Гаррос після другого кола
Каспер Рууд
Getty images

Восьма ракетка світу, переможець грунтового Мастерсу в Мадриді норвежець Каспер Рууд зазнав поразки у матчі другого кола Ролан Гаррос від португальця Нуну Боржеша (41).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:1, 6:0.

Під час поєдинку Рууд мав проблеми з правою ногою і брав медичний таймаут.

За матч Рууд 8 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 3 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, не помилявся на подачі та зробив 8 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Друге коло, 28 травня

Нуну Боржеш (Португалія) – Каспер Рууд (США) 2:6, 6:4, 6:1, 6:0

Це була друга зустріч суперників, Боржеш зрівняв рахунок, 1:1. У наступному раунді змагань португалець зіграє з австралійцем Алєксєєм Попиріним (25).

Боржеш здобув першу у кар'єрі перемогу над представником топ-10 чоловічого рейтингу і вперше вийшов у третє коло Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц програв уже в першому колі Відкритого чемпіонату Франції німцю Даніелю Альтмаєру (66).

Каспер Рууд Ролан Гаррос 2025

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