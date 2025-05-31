Світоліна зіграє матч четвертого кола Ролан Гаррос 1 червня: відомий час

Еліна Світоліна 1 червня проведе свій черговий матч на Ролан Гаррос 2025.

Найкраща українська тенісистка зустрінеться у четвертому колі жіночого одиночного розряду з четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні із Італії.

Розклад матчу Світоліної на Ролан Гаррос на 1 червня

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €28,176,000

Четверте коло одиночного розряду

12:00. Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія), корт Philippe-Chatrier, 1-м запуском.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками.