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Світоліна зіграє матч четвертого кола Ролан Гаррос 1 червня: відомий час

Станіслав Матусевич — 31 травня 2025, 20:08
Світоліна зіграє матч четвертого кола Ролан Гаррос 1 червня: відомий час
Еліна Світоліна
ФТУ

Еліна Світоліна 1 червня проведе свій черговий матч на Ролан Гаррос 2025.

Найкраща українська тенісистка зустрінеться у четвертому колі жіночого одиночного розряду з четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні із Італії.

Розклад матчу Світоліної на Ролан Гаррос на 1 червня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €28,176,000
Четверте коло одиночного розряду

12:00. Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія), корт Philippe-Chatrier, 1-м запуском.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками.

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