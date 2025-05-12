Кіченок і Кенін не змогли вийти у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Римі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін не змогли вийти у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У матчі другого кола вони поступилися дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 4:6, 10-7.

За матч Кіченок та Кенін 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 5 разів помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

Відзначимо, що україно-американський дует загалом виграв на 8 розіграшів більше за своїх суперниць: 82 проти 74.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Друге коло парного розряду, 12 травня

Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 7:6(4), 4:6, 10-7

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Мухаммад і Схюрс зіграють проти пари Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія).

Нагадаємо, що 12 травня матчі 1/8 фіналу одиночного розряду на турнірі в Римі проведуть Еліна Світоліна та Марта Костюк.