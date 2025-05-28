Кіченок та Кенін залишили парний розряд Ролан Гаррос після стартового матчу

Людмила Кіченок не змогла вийти у друге коло парного розряду Ролан Гаррос. Українка та американка Софія Кенін, посіяні під восьмим номером, поступилися парі Мая Джойнт (Австралія)/Оксана Калашникова (Грузія).

Матч тривав 1 годину 43 хвилини і завершився з рахунком 7:6(7), 6:4.

За гру Кіченок і Кенін не подавали навиліт, зробили 10 (!) подвійних помилок та 5 брейків. Їхні суперниці виконали 4 ейси, 5 помилок на подачі та зробили 6 брейків.

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Перше коло парного розряду, 28 травня

Мая Джойнт (Австралія)/Оксана Калашникова (Грузія) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 7:6(7), 6:4

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань австралійсько-грузинська пара зіграє проти переможниць матчу Квінн Глісон/Кеті Волинець (США) – Ребекка Шрамкова (Словаччина)/Вікторія Томова (Болгарія).

Нагадаємо, що трохи раніше Ангеліна Калініна разом з китаянкою Сюй Іфань не змогли вийти у друге коло парного розряду Ролан Гаррос.