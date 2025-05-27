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Кіченок і Павич отримали перший номер посіву в змаганнях змішаних пар на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 27 травня 2025, 18:19
Кіченок і Павич отримали перший номер посіву в змаганнях змішаних пар на Ролан Гаррос
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем отримали перший номер посіву у змаганнях змішаних пар на Ролан Гаррос.

У стартовому матчі вони зіграють проти дуету Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина). Цікаво, що японо-німецька пара у 2023 році стала переможницею паризького мейджора в міксті. Натомість Кіченок та Павич того ж року тріумфували на Вімблдоні.

Минулого сезону українка з хорватом у міксті виступали менш успішно. На їхньому рахунку лише два виграних поєдинки: по одному на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Турнір змішаних пар розпочнеться у столиці Франції у середу, 28 травня.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла у друге коло парних змагань на Ролан Гаррос 2025.

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Людмила Кіченок

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