Кіченок і Павич отримали перший номер посіву в змаганнях змішаних пар на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем отримали перший номер посіву у змаганнях змішаних пар на Ролан Гаррос.

У стартовому матчі вони зіграють проти дуету Мію Като (Японія)/Тім Пютц (Німеччина). Цікаво, що японо-німецька пара у 2023 році стала переможницею паризького мейджора в міксті. Натомість Кіченок та Павич того ж року тріумфували на Вімблдоні.

Минулого сезону українка з хорватом у міксті виступали менш успішно. На їхньому рахунку лише два виграних поєдинки: по одному на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Турнір змішаних пар розпочнеться у столиці Франції у середу, 28 травня.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла у друге коло парних змагань на Ролан Гаррос 2025.