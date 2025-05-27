Несподівана суперниця: визначилася опонентка Калініної у другому колі Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна (113) дізналася суперницю по другому колу Ролан Гаррос. Нею несподівано стала представниця Франції Луа Буассон (361).

Француженка у своєму стартовому матчі грунтового мейджора за 2 години 10 хвилин обіграла 24 сіяну бельгійку Елізе Мертенс з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

За матч Буассон 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 27 травня

Луа Буассон (Франція) – Елізе Мертенс (Бельгія) 6:4, 4:6, 6:3

Калініна та Буассон двічі зустрічалися у 2021 році, обидва рази вигравала українка. Матч між цими суперницями на Ролан Гаррос відбудеться у четвер, 29 травня.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна впевнено обіграла вірменку Еліну Аванесян у матчі першого кола французького мейджора.