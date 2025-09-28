Українська правда
Станіслав Матусевич — 28 вересня 2025, 16:57
Дві українки 29 вересня зіграють чергові матчі турніру в Пекіні: визначився час
Марта Костюк
ФТУ

Марта Костюк і Людмила Кіченок вийдуть на корт 29 вересня на турнірі серії WTA 1000 в китайському Пекіні.

Костюк (28) у третьому колі основної сітки зіграє з білоруською кваліфаєркою Александрою Саснович (130). Суперниці раніше зустрічалися один раз. На турнірі в мексиканській Гвадалахарі три роки тому Марта здобула впевнену перемогу.

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес у другому раунді парного розряду зіграють проти другого сіяного дуету Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія).

Розклад матчів українок у Пекіні на 29 вересня

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло одиночного розряду

07:30*. Марта Костюк (Україна) – Александра Саснович (-), корт Moon, 2-м запуском, після матчу Андреоцці/Гінар – Аревало/Павич.

Друге коло парного розряду

07:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія), корт Brad Drewett, 2-м запуском, після матчу Міхалікова/Ніколлз – Ейкері/Олмос.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що Марта Костюк у другому колі турніру в Пекіні розгромила німкеню Еллу Зайдель (95).

Людмила Кіченок та Еллен Перес на старті парного розряду були сильнішими за пару Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада).

