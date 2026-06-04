Італійський дует захистив титул Ролан Гаррос у змішаному парному розряді

Італійська змішана пара Сара Еррані/Андреа Вавассорі стала переможницею Ролан Гаррос у міксті. У вирішальному матчі вони обіграли дует Габріела Дабровскі (Канада)/Еван Кінг (США).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 10-4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €500,000

Фінал змішаного парного розряду, 4 червня

Сара Еррані/Андреа Вавассорі (Італія) – Габріела Дабровскі (Канада)/Еван Кінг (США) 4:6, 6:3, 10-4

Це четверта перемога італійської змішаної пари на турнірах Grand Slam. Еррані та Вавассорі захистили титул чемпіонів на Ролан Гаррос та двічі вигравали US Open.

Зазначимо, що минулого сезону одним із суперників італійців у фіналі паризького мейджору був також Кінг. Тоді його напарницею була співвітчизниця Тейлор Таунсенд.

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок жіночого одиночного розряду Ролан Гаррос між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою відбудеться 4 червня о 16:00 за київським часом. Анонс матчу доступний на сайті "Чемпіон".