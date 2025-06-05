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Визначилися переможці змішаного парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 5 червня 2025, 14:40
Визначилися переможці змішаного парного розряду Ролан Гаррос
Сара Еррані та Андреа Вавассорі
Getty images

Італійський змішаний дует Сара Еррані/Андреа Вавассорі став переможцем турніру в змішаному парному розряді на Ролан Гаррос. У вирішальному матчі треті сіяні обіграли американську пару Тейлор Таунсенд/Еван Кінг.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За гру Еррані і Вавассорі 1 раз подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 3 брейки. Їхні суперники виконали 2 ейси, зробили 2 помилки на подачі та не сикористали жодного з п'яти брейк-пойнтів.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €475,000
Фінал змішаного парного розряду, 5 червня

Сара Еррані/Андреа Вавассорі (Італія) – Тейлор Таунсенд/Еван Кінг (США) 6:4, 6:2

Це друга перемога італійської змішаної пари на турнірах Grand Slam. Минулого року вони завоювали титул на US Open. Загалом же Еррані має сім титулів на мейджорах, а Вавассорі – тільки ці два.

Нагадаємо, що українка Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем поступилися у чвертьфіналі міксту парі Дезіре Кравчик (США)/Ніл Скупскі (Велика Британія).

Grand Slam WTA змішаний парний турнір Сара Еррані Тейлор Таунсенд Ролан Гаррос 2025 Андреа Вавассорі

Сара Еррані

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