Ігровий день 21 травня на Ролан Гаррос завершено достроково

Ігровий день 21 травня на Ролан Гаррос через дощ завершено достроково.

Матчі півфіналу кваліфікації, які не було завершено або вони не розпочалися, перенесено на четвер, 22 травня.

Зокрема, перенесення торкнулося двох українських тенісисток: Юлії Стародубцевої та Дар'ї Снігур.

Стародубцева (86) встигла у середу зіграти два з половиною сети проти словенки Тамари Зіданшек (154). Гру було перервано за рахунку 3:6, 6:2, 3:2 на користь Юлії на подачі суперниці.

Снігур (151) так і не змогла вийти на корт, щоб розпочати поєдинок проти Солани Сьєрри (114) з Аргентини.

Розклад матчів на 22 травня буде відомий пізніше.

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва встигла виграти свій матч півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос у француженки Жулі Бельгравер.