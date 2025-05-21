Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ігровий день 21 травня на Ролан Гаррос завершено достроково

Станіслав Матусевич — 21 травня 2025, 18:55
Ігровий день 21 травня на Ролан Гаррос завершено достроково
Юлія Стародубцева
Instagram Юлії Стародубцевої

Ігровий день 21 травня на Ролан Гаррос через дощ завершено достроково.

Матчі півфіналу кваліфікації, які не було завершено або вони не розпочалися, перенесено на четвер, 22 травня. 

Зокрема, перенесення торкнулося двох українських тенісисток: Юлії Стародубцевої та Дар'ї Снігур.

Стародубцева (86) встигла у середу зіграти два з половиною сети проти словенки Тамари Зіданшек (154). Гру було перервано за рахунку 3:6, 6:2, 3:2 на користь Юлії на подачі суперниці.

Снігур (151) так і не змогла вийти на корт, щоб розпочати поєдинок проти Солани Сьєрри (114) з Аргентини.

Розклад матчів на 22 травня буде відомий пізніше.

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва встигла виграти свій матч півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос у француженки Жулі Бельгравер.

перенесення матчів Ролан Гаррос

Ролан Гаррос

Соболєва вийшла у фінал кваліфікації Ролан Гаррос
Організатори Ролан Гаррос 2025 оголосили розмір призового фонду турніру
Три українки зіграють матчі кваліфікації Ролан Гаррос 21 травня: відомий час
Колишня перша ракетка світу готується до Ролан Гаррос із білоруською тенісисткою
План був простий – виграти: Дар’я Снігур прокоментувала перемогу на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Останні новини