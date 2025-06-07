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Легенди світового тенісу вручатимуть нагороди чемпіонам Ролан Гаррос 2025

Станіслав Матусевич — 7 червня 2025, 16:12
Легенди світового тенісу вручатимуть нагороди чемпіонам Ролан Гаррос 2025
Андре Агассі
Getty Images

Колишні чемпіони відкритої першості Франції з тенісу бельгійка Жюстін Енен та американець Андре Агассі вручать трофеї Ролан Гаррос цьогорічним переможцям турніру.

Про це повідомляє ESPN.

Чотириразова тріумфаторка Ролан Гаррос Енен у суботу нагородить Кубком Сюзанн Ленглен переможницю жіночого фіналу, в якому зустрінуться "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка та другий номер посіву американка Коко Гофф.

Чемпіон 1999 року та дворазовий фіналіст французького мейджору Агассі вручить Кубок мушкетерів у неділю – сильнішому в матчі між лідером світового рейтингу італійцем Янніком Сіннером та чинним чемпіоном змагань іспанцем Карлосом Алькарасом.

Нагадаємо, що вперше за 41 рік у фіналах жіночого та чоловічого одиночних розрядів на Ролан Гаррос зустрінуться дві перші номери посіву змагань.

Grand Slam Андре Агассі Ролан Гаррос 2025

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