Легенди світового тенісу вручатимуть нагороди чемпіонам Ролан Гаррос 2025

Колишні чемпіони відкритої першості Франції з тенісу бельгійка Жюстін Енен та американець Андре Агассі вручать трофеї Ролан Гаррос цьогорічним переможцям турніру.

Про це повідомляє ESPN.

Чотириразова тріумфаторка Ролан Гаррос Енен у суботу нагородить Кубком Сюзанн Ленглен переможницю жіночого фіналу, в якому зустрінуться "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка та другий номер посіву американка Коко Гофф.

Чемпіон 1999 року та дворазовий фіналіст французького мейджору Агассі вручить Кубок мушкетерів у неділю – сильнішому в матчі між лідером світового рейтингу італійцем Янніком Сіннером та чинним чемпіоном змагань іспанцем Карлосом Алькарасом.

Нагадаємо, що вперше за 41 рік у фіналах жіночого та чоловічого одиночних розрядів на Ролан Гаррос зустрінуться дві перші номери посіву змагань.