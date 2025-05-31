Фіс не зіграє з росіянином Рубльовим на Ролан Гаррос: відома причина

Французький тенісист Артур Фіс (14) 31 травня не зіграє матч третього кола Ролан Гаррос проти росіянина Андрєя Рубльова через травму.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР-туру.

Напередодні 20-річний Фіс у важкому п'ятисетовому матчі, який тривав чотири з половиною години, обіграв іспанця Хауме Муньяра з рахунком 7:6(3), 7:6(4), 2:6, 0:6, 6:4.

Під час зустрічі француз мав проблеми зі спиною. Саме ця травма і стала причиною відмови Артура від подальшої боротьби на домашньому мейджорі.

Фіс повідомив, що змушений був знятися з Ролан Гаррос через стресовий перелом п'ятого поперекового хребця. Відновлення триватиме від 4 до 6 тижнів, а його участь у Вімблдоні наразі під великим питанням.

Вихід у третє коло Ролан Гаррос став найкращим досягненням на турнірі для Фіса у його кар'єрі. Рубльов без боротьби пройшов у 1/8 фіналу змагань.

Раніше повідомлялося, що у другому колі турніру в Мадриді Гаель Монфіс відмовився від зустрічі з Рубльовим через хворобу.