Димитров став автором антирекорду на турнірах Grand Slam

Сімнадцята ракетка світу Григор Димитров, знявшись у першому колі Ролан Гаррос у грі проти Ітана Квінна (США), встановив сумне досягнення. Болгарин став першим тенісистом у Відкритій Ері (з 1969 року), який на чотирьох поспіль турнірах Grand Slam програвав через відмову продовжувати поєдинки.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Неприємну серію Димитров почав на Вімблдоні 2024. Тоді він знявся з матчу четвертого кола проти росіянина Даніїла Медведєва за рахунку 3:5 у першому сеті.

На US Open того ж року болгарин дійшов до чвертьфіналу. Там він припинив боротьбу, програючи американцю Френсісу Тьяфу – 3:6, 7:6(5), 3:6, 1:4.

Australian Open 2025 видався для Григора зовсім провальним. На старті турніру він відмовився продовжувати боротьбу проти "лакі-лузера" з Італії Франческо Пассаро у стартовому колі. Рахунок на той момент був 5:7, 1:2.

Нарешті, на поточному Ролан Гаррос Димитров вів у грі проти Ітана Квінна 6:2, 6:3, 2:6, але вимушений був знятися через травму стегна.

Нагадаємо, що четверта ракетка світу американець Тейлор Фрітц програв у першому колі Ролан Гаррос 2025 німцю Даніелю Альтмаєру.