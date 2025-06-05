Лоїс Буассон: Моя мрія – виграти Ролан Гаррос
361 ракетка світу француженка Лоїс Буассон прокоментувала свій сенсаційний вихід у півфінал Ролан Гаррос.
Слова тенісистки наводить портал Tennis Temple.
"Це дійсно неймовірно для мене, що я змогла досягти такого результату. Я дуже щаслива бути в півфіналі, але сподіваюся пройти далі. Подивимося, що буде. Я просто вийду на корт і зіграю свій матч, а там подивимося, як розгортатимуться події. Більше нічого не можу сказати.
Насправді, було дуже непросто дійти до півфіналу. Усі матчі були дуже складними. Я пишаюся тим, як я завершую кожен гейм, кожен розіграш, я пишаюся тим, що роблю на корті", – сказала Буассон.
22-річна спортсменка мріє не зупинитися у півфіналі Ролан Гаррос, а виграти турнір.
"Думаю, всі діти, які займаються тенісом, мріють виграти турнір Grand Slam, особливо, якщо ти француз, тоді ти будеш мріяти про перемогу на Ролан Гаррос. Це природно, без сумнівів. Це мрія, тож я за нею йду. Моя мрія – виграти цей турнір, а не просто дійти до півфіналу. Тож я постараюся зробити все можливе", – підсумувала Лоїс.
Півфінальна зустріч між Буассон та другою ракеткою світу американкою Коко Гофф відбудеться 5 червня, орієнтовно о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні Лоїс Буассон обіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос росіянку Мірру Андрєєву (6).