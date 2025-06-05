Лоїс Буассон: Моя мрія – виграти Ролан Гаррос

361 ракетка світу француженка Лоїс Буассон прокоментувала свій сенсаційний вихід у півфінал Ролан Гаррос.

Слова тенісистки наводить портал Tennis Temple.

"Це дійсно неймовірно для мене, що я змогла досягти такого результату. Я дуже щаслива бути в півфіналі, але сподіваюся пройти далі. Подивимося, що буде. Я просто вийду на корт і зіграю свій матч, а там подивимося, як розгортатимуться події. Більше нічого не можу сказати.

Насправді, було дуже непросто дійти до півфіналу. Усі матчі були дуже складними. Я пишаюся тим, як я завершую кожен гейм, кожен розіграш, я пишаюся тим, що роблю на корті", – сказала Буассон.