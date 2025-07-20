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Сенсація Ролан Гаррос 2025 виграла свій перший титул WTA в кар'єрі

Станіслав Матусевич — 20 липня 2025, 17:56
Сенсація Ролан Гаррос 2025 виграла свій перший титул WTA в кар'єрі
Лоїс Буассон
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Французька тенісистка Лоїс Буассон (63) стала переможницею турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі, обігравши у фіналі угорку Анну Бондар (77).

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

Цікаво, що в обох партіях Буассон програвала – 2:5 у першій та 1:3 у другій, але неодмінно після такого гандикапу вигравала по 5 геймів поспіль.

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Лоїс за гру подала 3 ейси, зробила 10 (!) подвійних помилок та 6 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, ґрунт
Призовий фонд: $275,094
Фінал, 20 липня

Лоїс Буассон (Франція) – Анна Бондар (Угорщина) 7:5, 6:3

Суперниці зустрічалися тричі, дві перемоги на рахунку француженки. Це перший фінал і перша перемога Буассон на рівні WTA-туру. Лоїс має 7 титулів рівня ITF, і всі вони були здобуті на ґрунті.

На цьогорічному Ролан Гаррос француженка, знаходячись на той момент у четвертій сотні рейтингу, дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, що напередодні, у півфіналі турніру в Гамбурзі, Буассон обіграла українку Даяну Ястремську.

WTA Гамбург Анна Бондар Лоїс Буассон

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