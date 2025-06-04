Білозерцев програв другому сіяному в матчі за вихід у чвертьфінал юніорського Ролан Гаррос

16-річний Микита Білозерцев не зміг вийти у чвертьфінал юніорського Ролан Гаррос. У третьому колі змагань він поступився другому сіяному 17-річному Якопо Вазамі з Італії.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:0, 6:1.

Після другої партії у Парижі пішов дощ і матч було призупинено, однак це не допомогло юному українцю.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Третє коло, юніори, 4 червня

Якопо Вазамі (Італія) – Микита Білозерцев (Україна) 4:6, 6:0, 6:1

У чвертьфіналі змагань Вазамі зіграє проти переможця матчу між Джаггером Лічем (США) та Іваном Івановим (Болгарія).

Білозерцев сьогодні проведе ще матч парного розряду разом з австрійцем Тіло Берманном. Вони зустрінуться з дуетом Олівер Бондінг (Велика Британія)/Джаггер Ліч (США).