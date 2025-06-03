16-річний Микита Білозерцев вийшов у друге коло парного розряду юніорського Ролан Гаррос. Разом із австрійцем Тіло Берманном на старті змагань вони обіграли французький дует Дам'єн Клер/Ленні Кутюр'є.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 4:6, 11-9.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Перше коло парного розряду, юніори, 3 червня

Микита Білозерцев (Україна)/Тіло Берманн (Австрія) – Дам'єн Клер/Ленні Кутюр'є (Франція) 6:4, 4:6, 11-9

У третьому колі змагань Білозерцев і Берманн зіграють проти пари Олівер Бондінг (Велика Британія)/Джаггер Ліч (США), яка посіяна під восьмим номером.

Нагадаємо, що в юніорському одиночному розряді Білозерцев вийшов у третє коло змагань, де зустрінеться з другим сіяним Якопо Вазамі (Італія).