16-річний Білозерцев вийшов у третє коло юніорського Ролан Гаррос

16-річний Микита Білозерцев вийшов у третє коло юніорського Ролан Гаррос. У другому раунді змагань 14 сіяний українець обіграв свого однолітка, американця Джека Секорда.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Друге коло, юніори, 2 червня

Микита Білозерцев (Україна) – Джек Секорд (США) 6:3, 6:4

У третьому колі змагань Білозерцев зіграє з переможцем матчу між другим сіяним Якопо Вазамі (Італія) та Джеймі Маккензі (Німеччина).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу жіночого одиночного розряду Ролан Гаррос, обігравши в четвертому колі з яскравим камбеком італійку Жасмін Паоліні.