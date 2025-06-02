16-річний Білозерцев вийшов у третє коло юніорського Ролан Гаррос
Микита Білозерцев
Укрінформ
16-річний Микита Білозерцев вийшов у третє коло юніорського Ролан Гаррос. У другому раунді змагань 14 сіяний українець обіграв свого однолітка, американця Джека Секорда.
Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Друге коло, юніори, 2 червня
Микита Білозерцев (Україна) – Джек Секорд (США) 6:3, 6:4
У третьому колі змагань Білозерцев зіграє з переможцем матчу між другим сіяним Якопо Вазамі (Італія) та Джеймі Маккензі (Німеччина).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу жіночого одиночного розряду Ролан Гаррос, обігравши в четвертому колі з яскравим камбеком італійку Жасмін Паоліні.