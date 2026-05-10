Світоліна залишиться в першій десятці рейтингу WTA мінімум до Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (10) в рейтингу WTA залишиться в першій десятці як мінімум до Ролан Гаррос, який відбудеться з 24 травня по 7 червня поточного року. Це стало відомо після поразки швейцарки Белінди Бенчич (11) від "нейтральної" тенісистки Анни Калінскої (24).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло, 9 травня

Анна Калінская (-) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися вп'яте, швейцарка зазнала першої поразки.

У лайв-рейтингу Світоліна наразі знаходиться на 9 позиції, обійти її за підсумками турніру в Римі може лише чешка Лінда Носкова (13). Відповідно, до Ролан Гаррос Еліна точно залишиться в топ-10.

Нагадаємо, що Носкова в матчі третього кола обіграла іншу українку, Олександру Олійникову (68).