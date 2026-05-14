24-річний італієць вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі Мастерсу

Італійський тенісист Лучано Дардері (20) став другим півфіналістом Мастерсу, що проходить у Римі. У чвертьфінальному поєдинку він переміг іспанця Рафаеля Ходара (34).

Гра тривала 2 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(5), 5:7, 6:0.

У другій партії Дардері втратив перевагу 3:0, однак не повторив своєї помилки у вирішальному сеті.

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 14 травня

Лучано Дардері (Італія) – Рафаель Ходар (Іспанія) 7:6(5), 5:7, 6:0

Суперники раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Дардері зіграє проти норвежця Каспера Рууда (25), який напередодні здолав росіянина Карена Хачанова (15).

Лучано вперше в кар'єрі вийшов у півфінал турніру, вищого за рівнем за АТР 250.