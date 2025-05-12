Світоліна, Костюк і Кіченок зіграють матчі 1/8 фіналу в Римі 12 травня: визначився час
Еліна Світоліна, Марта Костюк і Людмила Кіченок 12 травня проведуть матчі 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.
Світоліна (14) зустрінеться з Даніель Коллінз (35, США).
Костюк (27) проведе поєдинок проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки (-).
Кіченок разом з американкою Софією Кенін зіграють парний матч з восьмим сіяним дуетом Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).
Розклад матчів за участю українок на 12 травня
15:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Даніель Коллінз (США), корт Supertennis Arena, 3-м запуском, після матчу Гірон – Гуркач.
21:30*. Марта Костюк (Україна) – Аріна Сабалєнка (-), корт Campo Centrale, 5-м запуском, після матчу Берреттіні – Рууд.
1/8 фіналу парного розряду
12:00. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди), корт Supertennis Arena, 1-м запуском.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк впевнено обіграла канадійку Лейлу Фернандес у матчі третього кола на турнірі в Римі.