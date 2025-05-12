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Світоліна, Костюк і Кіченок зіграють матчі 1/8 фіналу в Римі 12 травня: визначився час

Станіслав Матусевич — 12 травня 2025, 08:30
Світоліна, Костюк і Кіченок зіграють матчі 1/8 фіналу в Римі 12 травня: визначився час
Еліна Світоліна
WTA

Еліна Світоліна, Марта Костюк і Людмила Кіченок 12 травня проведуть матчі 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Світоліна (14) зустрінеться з Даніель Коллінз (35, США).

Костюк (27) проведе поєдинок проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки (-).

Кіченок разом з американкою Софією Кенін зіграють парний матч з восьмим сіяним дуетом Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Розклад матчів за участю українок на 12 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
1/8 фіналу одиночного розряду

15:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Даніель Коллінз (США), корт Supertennis Arena, 3-м запуском, після матчу Гірон – Гуркач.

21:30*. Марта Костюк (Україна) – Аріна Сабалєнка (-), корт Campo Centrale, 5-м запуском, після матчу Берреттіні – Рууд.

1/8 фіналу парного розряду
12:00. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди), корт Supertennis Arena, 1-м запуском.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк впевнено обіграла канадійку Лейлу Фернандес у матчі третього кола на турнірі в Римі.

Internazionali BNL d'Italia Людмила Кіченок Марта Костюк Еліна Світоліна Софія Кенін Даніель Роуз Коллінс WTA 1000 Аріна Сабалєнка

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