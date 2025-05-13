Світоліна проведе чвертьфінальний матч у Римі 13 травня: відомий час

Еліна Світоліна 13 травня проведе чвертьфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Перша ракетка України зустрінеться з Пейтон Стернс (42, США). Суперниці жодного разу не грали раніше одна з одною.

Розклад матчу за участю Світоліної на 13 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Чвертьфінал одиночного розряду

20:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Пейтон Стернс (США), корт Campo Centrale, 4-м запуском, після матчу Сіннер – Черундоло.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла в матчі четвертого кола американку Даніель Коллінз (35).