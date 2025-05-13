Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна проведе чвертьфінальний матч у Римі 13 травня: відомий час

Станіслав Матусевич — 13 травня 2025, 08:30
Світоліна проведе чвертьфінальний матч у Римі 13 травня: відомий час
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна 13 травня проведе чвертьфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Перша ракетка України зустрінеться з Пейтон Стернс (42, США). Суперниці жодного разу не грали раніше одна з одною.

Розклад матчу за участю Світоліної на 13 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Чвертьфінал одиночного розряду

20:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Пейтон Стернс (США), корт Campo Centrale, 4-м запуском, після матчу Сіннер – Черундоло.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла в матчі четвертого кола американку Даніель Коллінз (35).

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна WTA 1000 Пейтон Стернс

Еліна Світоліна

Світоліна продовжує боротися за титул: визначилися чвертьфіналістки турніру в Римі
Світоліна – про перемогу над Коллінз: Це був гарний виступ з мого боку
Світоліна впевнено вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Римі
Світоліна, Костюк і Кіченок зіграють матчі 1/8 фіналу в Римі 12 травня: визначився час
Світоліна – про свій фізичний стан: У мене є деякі моменти зі здоров'ям

Останні новини