Світоліна проведе чвертьфінальний матч у Римі 13 травня: відомий час
Еліна Світоліна
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Еліна Світоліна 13 травня проведе чвертьфінальний матч на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.
Перша ракетка України зустрінеться з Пейтон Стернс (42, США). Суперниці жодного разу не грали раніше одна з одною.
Розклад матчу за участю Світоліної на 13 травня
Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Чвертьфінал одиночного розряду
20:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Пейтон Стернс (США), корт Campo Centrale, 4-м запуском, після матчу Сіннер – Черундоло.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла в матчі четвертого кола американку Даніель Коллінз (35).