Костюк вийшла у друге коло парного розряду на турнірі в Римі

Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе вийшли у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вони впевнено перемогли дует Мію Като (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Матч тривав 1 годину 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

За матч Костюк і Русе 1 раз подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, 2 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло парного розряду, 10 травня

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Мію Като (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) 6:3, 6:2

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Костюк і Русе зіграють проти пари Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Ері Ходзумі (Японія).

Нагадаємо, що в третьому колі одиночного розряду турніру в Римі Костюк зустрінеться з канадійкою Лейлою Фернандес. Матч відбудеться 11 травня.