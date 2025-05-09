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Костюк дізналася суперницю по третьому колу турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 9 травня 2025, 20:16
Костюк дізналася суперницю по третьому колу турніру в Римі
Марта Костюк
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Канадійка Лейла Фернандес (26) стала суперницею Марти Костюк (27) по третьому колу турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У другому раунді змагань представниця Канади легко перемогла хорватку Антонію Ружич (117).

Зустріч тривала 1 годину 24 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Друге коло, 9 травня

Лейла Фернандес (Канада) – Антонія Ружич (Хорватія) 6:4, 6:0

Костюк і Фернандес раніше не зустрічалися. Поєдинок між ними має відбутися у неділю, 11 травня.

Нагадаємо, що Марта Костюк у другому колі турніру в Римі вибила з боротьби ексросіянку Дар'ю Касаткіну. 

У третьому раунді "тисячника" у столиці Італії виступить і перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона 10 травня протистоятиме американці Гейлі Баптист.

Internazionali BNL d'Italia Марта Костюк Лейла Фернандес WTA 1000

Марта Костюк

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