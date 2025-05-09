Людмила Кіченок вдало стартувала у парному розряді на турнірі в Римі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін вийшли у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вони впевнено перемогли італійський дует Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто.

Матч тривав лише 55 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:4.

За матч Кіченок і Кенін 3 рази подали навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, 1 раз помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло парного розряду, 9 травня

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто (Італія) 6:0, 6:4

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Кіченок і Кенін зіграють проти переможниць матчу між Ейшею Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) та Крістіною Букшею (Іспанія)/Анжелікою Морателлі (Італія).

Нагадаємо, що 9 травня відбудеться матч між Мартою Костюк та Дар'єю Касаткіною (Австралія) в межах другого кола одиночного розряду в Римі.