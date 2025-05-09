Людмила Кіченок вдало стартувала у парному розряді на турнірі в Римі
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін вийшли у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вони впевнено перемогли італійський дует Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто.
Матч тривав лише 55 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:4.
За матч Кіченок і Кенін 3 рази подали навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, 1 раз помилилися на подачі та зробили 1 брейк.
Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто (Італія) 6:0, 6:4
Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному раунді змагань Кіченок і Кенін зіграють проти переможниць матчу між Ейшею Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) та Крістіною Букшею (Іспанія)/Анжелікою Морателлі (Італія).
Нагадаємо, що 9 травня відбудеться матч між Мартою Костюк та Дар'єю Касаткіною (Австралія) в межах другого кола одиночного розряду в Римі.