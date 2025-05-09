Костюк та Кіченок 9 травня зіграють матчі на турнірі в Римі: визначився час

Марта Костюк і Людмила Кіченок 9 травня проведуть свої матчі на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.

Костюк (27) у другому колі одиночного розряду зустрінеться з Дар'єю Касаткіною (15, Австралія).

Кіченок разом зі своєю напарницею, американкою Софією Кенін, зіграють стартовий поєдинок парного розряду проти італійського дуету Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто.

Розклад матчів за участю українок на 9 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Друге коло одиночного розряду

16:30*. Марта Костюк (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Умбер – Муте.

Перше коло парного розряду

15:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто (Італія), корт Court 15, 3-м запуском, після матчу Міхалікова/Ніколлз – Се Шувей/Остапенко.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро і вийшла у третє коло одиночного розряду в Римі.