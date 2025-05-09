Костюк та Кіченок 9 травня зіграють матчі на турнірі в Римі: визначився час
Марта Костюк і Людмила Кіченок 9 травня проведуть свої матчі на турнірі серії WTA 1000 в італійському Римі.
Костюк (27) у другому колі одиночного розряду зустрінеться з Дар'єю Касаткіною (15, Австралія).
Кіченок разом зі своєю напарницею, американкою Софією Кенін, зіграють стартовий поєдинок парного розряду проти італійського дуету Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто.
Розклад матчів за участю українок на 9 травня
16:30*. Марта Костюк (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія), корт Court 2, 4-м запуском, після матчу Умбер – Муте.
15:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Лучія Бронцетті/Елізабетта Коччаретто (Італія), корт Court 15, 3-м запуском, після матчу Міхалікова/Ніколлз – Се Шувей/Остапенко.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна обіграла іспанку Джессіку Бузас Манейро і вийшла у третє коло одиночного розряду в Римі.