Надія Кіченок не змогла пробитися у друге коло парних змагань у Римі

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Сюко Аоямою не змогли вийти у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вони поступилися дуету Дар'я Касаткіна (Австралія)/Пейтон Стернс (США).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Кіченок та Аояма 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 2 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло парного розряду, 10 травня

Дар'я Касаткіна (Австралія)/Пейтон Стернс (США) – Надія Кіченок (Україна)/Сюко Аояма (Японія) 6:3, 6:4

Раніше суперниці не зустрічалися. Кіченок провела в парі з Аоямою лише другий матч у кар'єрі.

У наступному раунді змагань Касаткіна і Стернс зіграють проти перших сіяних Габріели Дабровскі (Канада)/Ерін Рутліфф (Нова Зеландія).

Нагадаємо, що сестра Надії Людмила Кіченок напередодні вийшла у друге коло парного турніру в Римі разом з американкою Софією Кенін.