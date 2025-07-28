Світоліна втримала 13 позицію, Костюк і Ястремська опустилися в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 28 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 13 сходинці, лідирувати продовжує представниця Білорусі Аріна Сабалєнка. У першій десятці рейтингу жодних змін не відбулося.

Марта Костюк після шостої поспіль поразки опустилася з 27-ї на 28 сходинку, а Даяна Ястремська втратила 2 позиції й тепер розташувалася на 35 місці рейтингу.

Юлія Стародубцева піднялася на два рядки і йде 73-ю. Ангеліна Калініна втратила 5 позицій і перемістилася на 132 місце.

Олександра Олійникова опустилася на 4 сходинки й перебуває на 176 рядку.

Дар'я Снігур посідає 193 місце. Анастасія Соболєва втратила 11 позицій і зараз йде 227-ю.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 12420; (2). Коко Гофф (США) – 7669; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6813; (4). Джессіка Пегула (США) – 6423; (5). Мірра Андрєєва (-) – 4914; (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4553; (7). Аманда Анісімова (США) – 4470; (8). Медісон Кіз (США) – 4374; (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3576; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3454;

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13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2794;

28 (27). Марта Костюк (Україна) – 1616;

35 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1394;

73 (74). Юлія Стародубцева (Україна) – 899;

132 (127). Ангеліна Калініна (Україна) – 550;

176 (172). Олександра Олійникова (Україна) – 420;

193 (192). Дар'я Снігур (Україна) – 384;

227 (216). Анастасія Соболєва (Україна) – 323.

Нагадаємо, що найбільший турнір минулого тижня, серії WTA 500, що проходив у Вашингтоні, виграла канадійка Лейла Фернандес.