Світоліна втримала 13 позицію, Костюк і Ястремська опустилися в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 28 липня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 13 сходинці, лідирувати продовжує представниця Білорусі Аріна Сабалєнка. У першій десятці рейтингу жодних змін не відбулося.
Марта Костюк після шостої поспіль поразки опустилася з 27-ї на 28 сходинку, а Даяна Ястремська втратила 2 позиції й тепер розташувалася на 35 місці рейтингу.
Юлія Стародубцева піднялася на два рядки і йде 73-ю. Ангеліна Калініна втратила 5 позицій і перемістилася на 132 місце.
Олександра Олійникова опустилася на 4 сходинки й перебуває на 176 рядку.
Дар'я Снігур посідає 193 місце. Анастасія Соболєва втратила 11 позицій і зараз йде 227-ю.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 12420;
- (2). Коко Гофф (США) – 7669;
- (3). Іга Швьонтек (Польща) – 6813;
- (4). Джессіка Пегула (США) – 6423;
- (5). Мірра Андрєєва (-) – 4914;
- (6). Чжен Ціньвень (Китай) – 4553;
- (7). Аманда Анісімова (США) – 4470;
- (8). Медісон Кіз (США) – 4374;
- (9). Жасмін Паоліні (Італія) – 3576;
- (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3454;
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13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2794;
28 (27). Марта Костюк (Україна) – 1616;
35 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 1394;
73 (74). Юлія Стародубцева (Україна) – 899;
132 (127). Ангеліна Калініна (Україна) – 550;
176 (172). Олександра Олійникова (Україна) – 420;
193 (192). Дар'я Снігур (Україна) – 384;
227 (216). Анастасія Соболєва (Україна) – 323.
Нагадаємо, що найбільший турнір минулого тижня, серії WTA 500, що проходив у Вашингтоні, виграла канадійка Лейла Фернандес.