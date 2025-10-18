Українська правда
Визначилася сьома учасниця жіночого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 18 жовтня 2025, 21:48
Жасмін Паоліні
Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (8) стала сьомою учасницею жіночого Підсумкового турніру, який з 1 по 8 листопада відбудеться у саудівському Ер-Ріяді.

На WTA Finals кваліфікуються вісім найкращих тенісисток за результатами сезону. Раніше забезпечили собі путівки до Саудівської Аравії Аріна Сабалєнка (-), Іга Швьонтек (Польща), Коко Гофф, Джессіка Пегула, Аманда Анісімова та Медісон Кіз (всі – США).

На решту два вакантних місця претендували Паоліні (в лайв-гонці має 4325 очок), росіянка Мірра Андрєєва (4320) та казахстанка Єлена Рибакіна (4130). Наступного тижня у конкуренток буде остання можливість поліпшити свої очкові здобутки, однак Андрєєва вирішила відпочити від тенісу.

Відповідно, опуститися нижче восьмого місця Паоліні вже не зможе. Італійка та Рибакіна з понеділка ще зіграють на турнірі серії WTA 500 у Токіо, де казахстанка спробує випередити Андрєєву.

Паоліні стала єдиною тенісисткою, яка виступить на Підсумковому турнірі і в одиночці, і в парі (разом із Сарою Еррані).

Нагадаємо, що 19 жовтня Рибакіній належить ще зіграти фінал турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо.

Жасмін Паоліні

