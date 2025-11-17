У лідерів без змін, Подрез оновила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 17 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.
Оскільки тенісистки з найкращої сотні минулого тижня не брали участь у змаганнях, топ-10 залишилася без змін, лідирує, як і раніше, Аріна Сабалєнка.
Перші ракетки України теж не змінили своїх позицій: Еліна Світоліна 13-та, Марта Костюк 26-та, Даяна Ястремська 27-ма.
Олександра Олійникова продовжила перебувати на найвищій для себе 109 позиції.
Крок вгору зробила Юлія Стародубцева, вона наразі 115-та.
Ангеліна Калініна залишилася на 157 місці, одну сходинку втратила Дар'я Снігур (159).
Після довгого періоду поступового спуску на 7 рядків піднялася Анастасія Соболєва – до 266 позиції.
18-річна Вероніка Подрез встановила черговий особистий рекорд, 303 місце.
Рейтинг WTA
- (1). Аріна Сабалєнка (-) – 10870;
- (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8395;
- (3). Коко Гофф (США) – 6763;
- (4). Аманда Анісімова (США) – 6287;
- (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5850;
- (6). Джессіка Пегула (США) – 5583;
- (7). Медісон Кіз (США) – 4335;
- (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4325;
- (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319;
- (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;
...
14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2595;
26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659;
27 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;
109 (109). Олександра Олійникова (Україна) – 694;
115 (116). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;
157 (157). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;
159 (158). Дар'я Снігур (Україна) – 452;
266 (273). Анастасія Соболєва (Україна) – 267;
303 (312). Вероніка Подрез (Україна) – 220.
