У лідерів без змін, Подрез оновила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 17 листопада, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Оскільки тенісистки з найкращої сотні минулого тижня не брали участь у змаганнях, топ-10 залишилася без змін, лідирує, як і раніше, Аріна Сабалєнка.

Перші ракетки України теж не змінили своїх позицій: Еліна Світоліна 13-та, Марта Костюк 26-та, Даяна Ястремська 27-ма.

Олександра Олійникова продовжила перебувати на найвищій для себе 109 позиції.

Крок вгору зробила Юлія Стародубцева, вона наразі 115-та.

Ангеліна Калініна залишилася на 157 місці, одну сходинку втратила Дар'я Снігур (159).

Після довгого періоду поступового спуску на 7 рядків піднялася Анастасія Соболєва – до 266 позиції.

18-річна Вероніка Подрез встановила черговий особистий рекорд, 303 місце.

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10870; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8395; (3). Коко Гофф (США) – 6763; (4). Аманда Анісімова (США) – 6287; (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5850; (6). Джессіка Пегула (США) – 5583; (7). Медісон Кіз (США) – 4335; (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 4325; (9). Мірра Андрєєва (-) – 4319; (10). Єкатерина Александрова (-) – 3375;

...

14 (14). Еліна Світоліна (Україна) – 2595;

26 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659;

27 (27). Даяна Ястремська (Україна) – 1604;

109 (109). Олександра Олійникова (Україна) – 694;

115 (116). Юлія Стародубцева (Україна) – 671;

157 (157). Ангеліна Калініна (Україна) – 462;

159 (158). Дар'я Снігур (Україна) – 452;

266 (273). Анастасія Соболєва (Україна) – 267;

303 (312). Вероніка Подрез (Україна) – 220.

