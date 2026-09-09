Сачко впевнено вийшов у чвертьфінал челенджеру в Австрії
Віталій Сачко
Перша ракетка України Віталій Сачко (188) вийшов у чвертьфінал челенджеру в австрійському Тульні. У другому колі змагань наш тенісист переміг німця Марко Топо (341).
Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.
За поєдинок Сачко 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. Його суперник виконав 2 ейси, зробив 3 помилки на подачі та 1 брейк.
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Тульн, Австрія, грунт
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Друге коло, 9 вересня
Віталія Сачко (Україна) – Марко Топо (Німеччина) 6:2, 6:4
Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У другому колі змагань Сачко зіграє проти чилійця Матіаса Сото (261).
Нагадаємо, що на старті змагань в Австрії Віталій переміг чеха Даніеля Синякова (503).